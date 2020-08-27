Москва, 27 августа, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Министерство обороны России предложило использовать тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» для дальнего перехвата воздушных целей. Об этом ТАСС сообщил источник в авиастроительной отрасли.

С-70 «Охотник»

«Согласно предложенной ведомством концепции применения, «Охотник» с оружием большой дальности будет выводиться на рубежи в несколько тысяч километров на перехват самолетов противника», — сказал собеседник агентства в кулуарах форума «Армия-2020».

Как сообщало ИА REGNUM, разработку БПЛА «Охотник» ведет компания «Сухой» с 2012 года. Он имеет форму «летающего крыла». Согласно открытым источникам, его масса около 20 тонн. Также есть сведения, что при разработке «Охотника» применялись технологии истребителя пятого поколения Су-57.

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