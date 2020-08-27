Москва, 27 августа, 2020, 11:35 — ИА Регнум. В первую очередь задача современного школьного — давать детям знания и одновременно воспитывать цельную личность. В этом уверены 71% жителей России, приводит данные ИХ «Ромир».

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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Только каждый пятый (22%) опрошенный заявил, что школа должна давать необходимые знания без воспитания. А 7%, наоборот, считают, в школе воспитывается личность ребенка, а о знаниях должны позаботится родители.

При этом современное качество образования считают низким большинство опрошенных — 78% граждан с высшим образованием и 72% жителей городов с численностью 500 тыс. человек.

Опрос проведен в августе 2020 года среди 1500 жителей России старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) пессимистично отзываются о современном школьном образовании.

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