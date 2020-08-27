Москва, , 11:13 — REGNUM Большинство жителей России пессимистично отзываются о современном школьном образовании. 68% участников опроса заявили, что оно хуже советского, приводит данные ИХ «Ромир».

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Доля граждан, придерживающихся этого мнения, с 2003 года увеличилась на 29%. Тогда так думали 39% респондентов.

Лишь 6% граждан считают, что современное школьное образование лучше того, которое давали детям в советские времена (-33%, в 2003 году — 39%). 11% думают, что такое же. 15% затруднились с ответом.

Опрос проведен в августе 2020 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Рособрнадзор считает, что российское школьное образование соответствует стандартам мирового качества.

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