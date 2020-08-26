Казань, 26 августа, 2020, 21:18 — ИА Регнум. В Казанском федеральном университете (КФУ) с начала нового учебного года организуют «входной фильтр». На входе в вуз у студентов, сотрудников и преподавателей бесконтактным термометром будут измерять температуру. Об этом 26 августа ИА REGNUM заявил проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский.

Kpfu.ru Казанский федеральный университет (КФУ)

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Он уточнил, что вуз закупает 128 бесконтактных термометров и 38 тыс. многоразовых масок.

По словам проректора, масочный режим в образовательном учреждении станет обязательным для студентов и преподавателей. Обучающихся в первый же день обеспечат многоразовыми защитными масками.

Таюрский пояснил, что преподаватель, находясь на достаточно большом расстоянии от студентов, сможет снять маску. В аудиториях студентов будут рассаживать, соблюдая социальную дистанцию. Кроме этого, в кабинетах появятся обеззараживатели воздуха.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Казанском федеральном университете (КФУ) начали тестировать на животных вакцину от COVID-19, которую разработали на основе ДНК-технологий.

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