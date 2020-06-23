Казань, , 16:43 — REGNUM В Казанском федеральном университете (КФУ) приступили к тестирование на животных вакцины от COVID-19, которую разработали на основе ДНК-технологий. Об этом сообщил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

По словам ученого, в разрабатываемой ДНК-вакцине содержатся сразу несколько генов, которые кодируют белки коронавируса. При введении препарата в клетку, он перепрограммирует ее. Таким образом, клетка производит отдельные белки, а не сам вирус. Организм распознает их и стимулирует выработку антител.

В ближайшие два месяца исследователи надеются получить первые данные по эффективности этой вакцины на лабораторных животных. Если в крови животных выявят наличие антител, то подтвердится эффективность лабораторной разработки.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в КФУ совместно с автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский центр ДНК» запущен пилотный проект по созданию тест-полосок для выявления наличия антител к коронавирусной инфекции.

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