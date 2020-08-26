Трамп снова объявил, что Китаю нужен Байден в президентском кресле США
Вашингтон, 26 августа, 2020, 18:59 — ИА Регнум. Победа Джо Байдена на президентских выборах в США — мечта Китая, написал 26 августа американский президент Дональд Трамп в Twitter.
(сс) Marc Nozell
Джо Байден
«Если это произойдёт (а этому не бывать), нашей страной будет владеть Китай, и наши устанавливающие рекорды фондовые рынки буквально рухнут!»
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобное заявление Трамп уже делал пять дней назад. Байден является кандидатом от демократов на президентских выборах в США (пройдут 3 ноября), Трамп — кандидатом от республиканцев.