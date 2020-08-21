Вашингтон, , 21:49 — REGNUM О заинтересованности Китая в победе кандидата от Демократической партии США Джо Байдена на президентских выборах заявил 21 августа американский президент Дональд Трамп на публичном мероприятии.

Сославшись на отчёты разведки, президент США заявил:

«Китай очень хочет, чтобы Джо Байден победил».

Американский президент добавил, что если на выборах победит Байден, то Соединёнными Штатами «завладеет Китай», и что этого нельзя допустить.

Он в шутку добавил, что «было бы оскорбительно», если бы китайцы хотели, чтобы он победил. Он пообещал, что в случае второго президентского срока добьётся полного восстановления промышленной независимости США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден заявил, что Штаты готовы к искоренению системного расизма.

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