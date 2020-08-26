Москва, 26 августа, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Самым популярным регионом России для отдыха в санатории по кешбэку назван Краснодарский край. Путёвка в среднем стоит 51 тыс. 100 руб. (проживание от четырёх ночей, питание и лечение), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Дарья Драй ИА REGNUM С чемоданом

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На второй строчке рейтинга оказался Крым (54 тыс. 320 руб.), на третьем Поволжье (43 тыс. 500 руб.). В пятёрке лидеров также — Ставропольский край, КавМинВоды: 52 тыс. 300 руб. и Урал, Свердловская область (42 тыс. 850 руб.)

Также в топ-9 по популярности отдыха по кешбэку вошли: Центральная Россия (53 тыс. 200 руб.), Сибирь (39 тыс. 050 руб.), Северо-Запад России (46 тыс. 500 руб.) и Дальний Восток (41 тыс.200 руб.).

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 августа в России стартовали продажи туров с кешбэком до 15 тыс. рублей. Акция продлится до 28 августа.

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