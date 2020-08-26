Минск, 26 августа, 2020, 15:12 — ИА Регнум. В Белоруссии создали межведомственную комиссия, которая будет проверять заявления от граждан о применении к ним насилия со стороны силовиков в ходе прошедших после выборов акций протеста. Об этом 26 августа сообщили в генпрокуратуре республики.

ИА REGNUM Белорусская милиция

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"В целях координации и сопровождения работы по изучению обстоятельств, изложенных в соответствующих обращениях, под эгидой Генеральной прокуратуры создана межведомственная комиссия», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что следственный комитет продолжает вести доследственные проверки по заявлениям граждан о применении к ним физической силы со стороны правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Белоруссии начались 9 августа. Вышедшие на улицы городов страны выразили недовольство победой на президентских выборах Александра Лукашенко, собравшего свыше 80% голосов избирателей. В столкновениях с силовиками пострадали сотни человек, тысячи человек задержаны.

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