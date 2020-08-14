Минск, , 08:23 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в последнюю неделю, заявила спикер Совета республики Наталья Кочанова.

По ее словам, на вечер 13 августа из СИЗО отпущены «более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях».

«Несовершеннолетние переданы под расписки родителям», — цитирует её Sputnik Беларусь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии на крупных машиностроительных предприятия, в частности, на Минском автомобильном заводе (МАЗ) и Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), состоялись акции протеста против результатов выборов президента, а также против насилия, творимого белорусскими силовиками над гражданами, которые участвуют в несанкционированных акциях протеста.

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