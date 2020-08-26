Москва, 26 августа, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Нефть Brent 26 августа торгуется выше $46 за баррель. Резкий рост котировок и выход из диапазона $41,38 — $46,23 за баррель был вызван приближением к Мексиканскому заливу урагана «Лаура», заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Кроме того, вчера были опубликованы данные Американского института нефти, которые показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,52 млн баррелей.

Сегодня рынки будут ждать официальную статистику по коммерческим запасам нефти и бензина от минэнерго США.

После пробоя уровня $46,23 за баррель нефть Brent открыла путь к цели $50 за баррель. Однако данное движение должно поддерживаться фундаментальными факторами.

На данный момент последствия урагана для нефтяных цен будут кратковременными. В свою очередь на подходе конец летнего автомобильного сезона в США.

Это может отразиться снижением спроса на энергоносители. Этот фактор будет тормозить рост цен», — считает эксперт.

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