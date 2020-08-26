Москва, , 09:41 — REGNUM Торги 25 августа оказались не менее продуктивными для рынка нефти, чем начало недели. Котировки продолжили развивать бычий импульс, добравшись до максимальных с марта уровней в районе $46,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Более того, нефть марки Brent впервые с января нарушила целостность 200-дневной скользящей средней, что с технической точки зрения сигнализирует о готовности рынка к дальнейшему росту при наличии фундаментальных драйверов.

Главным бычьим фактором для рынка черного золота остается ситуация в Мексиканском заливе, где из-за угрозы урагана «Лаура», который уже почти достиг мощности урагана «Катрина», обрушившегося на регион 15 лет назад, приостановлено уже 85% добычи.

Как только сила шторма спадет, рынок вернется в суровую реальность, где господствуют сомнения в перспективах восстановления спроса, а пока этот драйвер продолжает толкать котировки в северном направлении. Также сырьевой сегмент продолжает отыгрывать недавний прогресс в переговорах США и КНР.

Еще одним локальным катализатором роста цен послужил вчерашний отчет API, отразивший сокращение запасов сырой нефти на 4,5 млн баррелей, тогда как запасы бензина упали на 6,4 млн.

В целом игроки вяло отреагировали на релиз, да и на момент его выхода Brent уже подорожала за день более чем на 2%, но в целом показатели благоприятны для рынка. Теперь трейдеры сосредоточатся на статистике от минэнерго США, которая выйдет позднее сегодня.

Главная задача Brent на данном этапе — подтвердить пробой отметки $46 и в идеале удержаться над 200-дневной скользящей средней.

Но, учитывая ухудшение настроений на фондовых площадках, в ближайшей перспективе не исключена фиксация прибыли в сырьевом сегменте», — полагает эксперт.

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