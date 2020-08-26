Минск, 26 августа, 2020, 11:53 — ИА Регнум. В ходе несанкционированных акций протеста, которые состоялись 25 августа в столице Белоруссии, сотрудниками белорусского МВД был задержан 51 человек. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Белоруссии.

(сс) George Hodan Арест

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"Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям задержан 51 человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что несанкционированные акции в Минске были отмечены 25 августа днем — возле здания министерства образования, а вечером — на площади Независимости. По всей стране в протестных акциях приняли участие около 4800 человек.

Кроме того, сообщается, что в Гродно возле здания Октябрьского РОВД города собралась «группа поддержки» работников ОАО «Гродно Азот», которые были задержаны за то, что принимали участие в несанкционированном мероприятии массового характера. Их отпустили после составления протоколов об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов, проставив в них отметки, которые не предусмотрены положением о паспорте гражданина РФ.