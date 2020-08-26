Московские врачи поставили главе Тувы диагноз
Кызыл, 26 августа, 2020, 10:21 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-оол находится на лечении в военном госпитале имени Вишневского. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». По его словам, предварительно ему поставлен диагноз «пневмония».
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Он добавил, что медики его проверяют группами — пульмонологи, инфекционисты, кардиологи.
«Мне стало чуть полегче», — добавил он, призвав подписчиков быть бдительнее.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее он сообщил о повторном заражении коронавирусом. Накануне его отправили в Москву.
«В связи с тем, что последствия инфекции не изучены в достаточной степени, глава Тувы направлен для дополнительного обследования в Москву», — отмечали в региональном правительстве.
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