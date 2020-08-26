Кызыл, , 05:59 — REGNUM Причиной повторного заражения коронавирусом главы Тувы Шолбана Кара-оола могла стать активная работа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, такое предположение выдвинул его заместитель, исполняющий в настоящее время обязанности руководителя региона Александр Брокерт.

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По его словам, в первый раз глава перенёс заболевание в лёгкой форме, что могло сыграть с ним «злую шутку». Замглавы добавил, что в этом нет ничего сверхъестественного.

«Сами доктора говорят, что при прохождении заболевания в легкой форме антитела могут не образоваться. Более того, со временем их количество может сокращаться, и человек вполне может снова заболеть», — отметил Александр Брокерт.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно об отправке Кара-оола в Москву для дальнейших исследований, поскольку последствия инфекции не изучены в достаточной степени. Впрочем, министр здравоохранения России Михаил Мурашко позже заявил, что нет данных о том, что у главы Тувы повторный коронавирус.

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