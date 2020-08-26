Вашингтон, 26 августа, 2020, 09:01 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Джозеф Байден пообещал в случае победы на выборах предоставить Украине летальное вооружение. Об этом сказано в поздравлении с Днём независимости Украины, опубликованном на официальном сайте политика.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эскадра

Байден пообещал заставить Россию прекратить «агрессию и оккупацию» Украины.

«Администрация Байдена — Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное оружие, при этом побуждая Украину проводить важные реформы, которые жизненно важны для её успеха», — сказано в заявлении.

Политик также обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он всерьёз не противостоит президенту России Владимиру Путину и не предоставляет военную помощь Украине.

Напомним, ранее на Украине были опубликованы аудиозаписи переговоров, вероятными участниками которых могли быть бывший вице-президент США Джо Байден и экс-президент Украины Пётр Порошенко. Из содержания переговоров следует, что уже во времена президентства Порошенко Украина находилась под внешним управлением со стороны США.

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Напомним, в 2014 году на Украине началась гражданская война, спровоцированная государственным переворотом в Киеве. Украинская и американская пропаганда утверждают, что произошла некая «российская агрессия», однако не приводят никаких доказательств этой теории.