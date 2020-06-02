Киев, , 17:46 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Рады Виктор Медведчук считает, что необходима принципиальная и последовательная позиция в вопросе расследования относительно пленок Порошенко — Байдена (записей разговоров на то время вице-президента США, а сейчас кандидата в президенты США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко — ред.), так как речь идет о коррупции в высших эшелонах украинской власти.

Об этом на заявил на брифинге 2 июня, отвечая на вопрос о реакции президента Украины Владимира Зеленского на обнародование этих пленок, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию или на процесс выборов в любой стране. Также президент сказал, что реагировать на информацию о возможном влиянии Байдена на Порошенко должны правоохранительные органы.

«Я неоднократно говорил: меня мало интересует, что там в Америке. Меня интересует, что у нас, в Украине. Когда я утверждаю, что страна находится под внешним управлением — это факт. До легендарного интервью господина Зеленского было письмо-обращение семи экс-послов США в Украине, которые сказали, что не стоит сегодня поднимать эту тему и заниматься этим расследованием», — объяснил свою позицию Медведчук.

Оппозиционный политик проинформировал журналистов, что на последней пленарной неделе представители «Слуги народа» подошли к фракции ОПЗЖ в Раде и говорили с ним по поводу выделения двух депутатов в состав следственной комиссии относительно пленок Порошенко — Байдена, которую они хотели зарегистрировать.

«Сегодня вы увидели, что никакой реакции по поводу попыток зарегистрировать это постановление, несмотря на то, что мы выделили своих депутатов (Кузьмина и Шуфрича), уже нет», — отметил Медведчук.

Также политик дал оценку собственно высказыванию Зеленского по поводу пленок Порошенко — Байдена, заявив, что по сути президент вмешивается в деятельность правоохранительной системы.

«Он не имеет на это права. Что расследовать, что не расследовать, как это отразится на выборах — это не вопрос президента. Если есть признаки состава преступления, они должны быть предметом расследования. Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство относительно этих пленок», — заявил Медведчук.

Он задался вопросом, будет ли теперь вестись это расследование после высказываний главы государства, предположив, что «вряд ли».

«После подобного интервью Зеленского как, по вашему мнению, будет действовать прокуратура? Или после письма семи экс-послов США какими будут сегодня действия правоохранительной системы? На кого она будет оглядываться и какие команды выполнять?»

В завершение парламентарий заявил, что подобные высказывания президента — очередное доказательство вмешательства США и европейских стран во внутренние дела Украины.

«Это то свидетельство, причем жесткое, циничное, которое еще раз подтверждает: Украина полностью превращается в колонию. Украина на сегодняшний день находится под внешним управлением США. Это самый прискорбный факт. Это то, что работает против страны и против наших людей», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что один из лидеров украинской оппозиции ранее заявлял, что недавний скандал вокруг записей разговоров Байдена и Порошенко вряд ли закончится благоприятно для Украины.

26 мая бывшие послы США на Украине выступили с совместным обращением, чтобы предупредить об опасности втягивания Украины во внутреннюю политику США в период президентских выборов.