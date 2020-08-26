Москва, 26 августа, 2020, 08:44 — ИА Регнум. Всплеск разводов в июне 2020 года был вполне ожидаем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. Комментируя данные Росстата, она также отметила:

Unsplash Развод

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"Когда в марте 2020 года Министерство юстиции направило руководителям регионов предложение временно приостановить регистрацию и расторжение браков, стало понятно, что в момент снятия ограничений количество разводов увеличится. Более того, предполагалось, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущих лет цифра возрастет чуть ли не кратно.

Поэтому, как бы ни хотелось верить, что низкие цифры количества разводов в первом полугодии 2020 года связаны с появившейся у супругов возможностью проводить больше времени вместе, боюсь, статистика за весь год нас, скорее всего, разочарует. Нахождение пары в замкнутом пространстве длительное время, как правило, обостряет уже имеющиеся проблемы в семейных отношениях. Вместе с тем с введением карантина многие отложили развод в долгий ящик, и уже в сентябре ЗАГСы вновь заполнятся заявлениями о разводе».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что пандемия коронавируса повлияла на количество разводов в России, свидетельствуют демографические данные Росстата за первое полугодие 2020 года. Согласно статистике, в первый летний месяц в России было зарегистрировано 45,8 тыс. разводов, что почти в 2,5 раза больше, чем в мае 2020 года.