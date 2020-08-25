Ростов-на-Дону, 26 августа, 2020, 00:04 — ИА Регнум. В Ростовской области медицинские работники, занимающиеся лечением пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус, будут обеспечены бесплатным питанием. На эти цели из региональной казны выделено около 7,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Donland.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Средства направлены на обеспечение бесплатным питанием медиков в августе. Выделенную сумму распределят между стационарами, развёрнутыми в Сальском и Усть-Донецком районах, а также в Волгодонске и Ростове-на-Дону. Сотрудники госпиталей во время работы находятся на самоизоляции в медучреждениях или гостиницах.

ИА REGNUM напоминает, что на обеспечение питанием донских медиков, работающих в моногоспиталях, в июне было направлено 1,7 млн рублей, вапреле и мае — почти 5,5 млн рублей.