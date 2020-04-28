Ростов-на-Дону, , 18:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону медицинских работников госпиталей, принимающих пациентов с коронавирусом, начали обеспечивать горячим питанием. Решением этого вопроса занялись благотворительный фонд Ивана Саввиди и компания «Тавр», сообщили ИА REGNUM в группе компаний «Агроком».

"Нужно снять с врачей хотя бы эту часть забот. В обед входит второе, салат, бутерброды с тавровской продукцией. Обеды будут поставляться ежедневно», — уточнила президент фонда Лидия Татанова.

В настоящее время горячими обедами обеспечены врачи горбольницы №1 имени Семашко.

ИА REGNUM напоминает, что на обеспечение медработников в Ростовской области бесплатным трёхразовым питанием из региональной казны ранее было выделено около 1,4 млн рублей.

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