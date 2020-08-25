Москва, 25 августа, 2020, 23:41 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались ещё одиннадцать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 25 августа в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач в коридоре инфекционной больницы

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»В Москве скончались одиннадцать пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, всего в столице выявлено уже более 258 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 4764 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц более 206 тысяч человек.

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