Москва, , 20:29 — REGNUM Первые партии российской вакцины от коронавируса будут доставлены в клиники Москвы до 3 сентября. Об этом сообщил 25 августа директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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"4−5 сентября начнутся пострегистрационные испытания», — приводятся его слова в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Гинцбург отметил, что на сегодняшний день уже готовы для испытаний 30 тысяч доз вакцины, а также 10 тысяч доз плацебо.

Производить вакцину будут завод «Биннофарм» группы АФК «Система» и Центра имени Гамалеи, а также фармацевтические компании «Р-Фарм» и «Генериум», уточнил он.

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