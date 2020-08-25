Аддис-Абеба, 25 августа, 2020, 21:25 — ИА Регнум. Подтвержденное число случаев коронавирусной инфекции в странах Африки достигло 1 196 710, 25 августа сообщили Центры контроля заболеваний Африканского союза (Africa CDC).

GovernmentZA Врачи в ЮАР

Согласно отчету Africa CDC, жертвами COVID-19 на континенте стали уже 28 014 человек. С начала эпидемии вылечены 922 833 пациента.

На первом месте по числу случаев и смертей от COVID-19 среди стран Африки находится ЮАР (611 450 и 13 159 соответственно). На втором — Египет с 97 478 зарегистрированными случаями и 5280 погибшими от заболевания.

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