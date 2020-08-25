Лагос, Нигерия, , 14:26 — REGNUM Комиссар по вопросам здравоохранения в деловой столице Нигерии, Лагосе, заразился коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение государственного комиссара информации Гбенги Омотосо.

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В соответствии с заявлением, Акин Абайоми был протестирован после контакта с людьми, у которых был положительный результат теста на наличие вируса. Поскольку у него нет симптомов COVID-19, Абайоми обязался соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней у себя дома.

Абайоми возглавляет борьбу с пандемией коронавируса в Лагосе и во всей Нигерии, сообщают репортеры.

К настоящему времени в Нигерии подтвердили 52 548 случаев заражения SARS-CoV-2, причем на долю Лагоса приходится 17 992 случаев заражения. Примерно 39 257 пациентов выздоровели, а 1004 умерли, сообщает минздрав.