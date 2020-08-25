Санкт-Петербург, 25 августа, 2020, 20:58 — ИА Регнум. В средней школе №612 в центре Петербурга подготовка к новому учебному году идет полным ходом, передает корреспондент ИА REGNUM. Днем 25 августа в здании мыли окна, принимали технику, распаковывали рециркуляторы воздуха, решали, где повесить дезинфекторы для рук. Пока лампа-облучатель установлена только на входе, но такие же поставят в столовой, рекреациях, по три лампы выделят на этаж, где расположены по шесть классов, чтобы включать их посменно.

Карина Саввина ИА REGNUM Школа №612 в Петербурге

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«Средства дополнительно выделялись. В этом смысле нет проблем. Мы считали, что из нашего бюджета выделим средства. Но на всё, конечно, не хватило бы. И нам выделили. То есть ни о каких поборах родительских — то, что прозвучало на городском педсовете — речи не идет, у нас такого нет», — подчеркивает директор школы Елена Трошнева.

Всего в учреждении в Центральном районе 385 учеников и 14 классов — это небольшая школа по петербургским меркам, но больше здесь бы и не поместилось. В связи с архитектурными особенностями исторической застройки на Звенигородской улице вход в здание только один, и он достаточно узкий. Днем 25 августа не сразу удалось определить, куда там можно поместить два настенных дозатора с антисептиком.

«У нас один вход. Мы сделали график со смещением по времени. Идет один класс, разделись, уходит к себе в кабинет. За каждым классом закреплено классное помещение», — подчеркнула Трошнева. Графики посещения столовой тоже уже есть на сайте школы.

Карина Саввина ИА REGNUM Вход в школу №612

Школа №612 — одна из тех, которые пошли на «смещенный график»: то есть не все классы будут начинать учебу одновременно.

«9-е, 10-е и 11-е классы будут начинать со второго урока. Они пока подтягиваются — ничего страшного, если ученик 20 минут посидит в кабинете, повторит уроки, откроет учебник, подготовится», — считает директор.

Температуру на входе будут проверять четыре человека: дежурные из числа администрации и учительского состава, а также два преподавателя физкультуры. В школе есть четыре бесконтактных термометра, но, если успевать будут и два человека, то задействовать учителей физкультуры не станут.

Новые правила от Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса сначала внесли сумятицу в школьные ряды, призналась директор, но все же с ними удалось совладать.

«Мы уложились. Сначала было как-то сумбурно всё, а потом, когда по полочкам разложили постепенно, тогда стало понятнее. Вчера у нас было организационное собрание, на котором мы обсудили городской педсовет и работу школы в новых условиях. Как себя нужно вести, как столы расставить учительские, чтобы ребенок не нависал», — объяснила Елена Трошнева.

Средний возраст учителей в школе №612 — около 40 лет. Трудятся и педагоги в возрасте почти под 70, есть и специалисты младше 30-ти. Требований носить маску и перчатки на работе Роспотребнадзор не выдвигает, однако директор на этом настаивает.

«Все они будут в масках. Когда учитель стоит у доски, есть достаточное расстояние, он может ее приспустить. А если подходит ученик, он надевает маску. Мы все волнуемся, конечно. Это новое действо такое. Во-первых, мы должны позаботиться о детях, но и о себе нельзя забывать, потому что возраст», — объясняет она.

Школа готова пойти на многое ради очного образования, подчеркнула Елена Трошнева, родители учеников тоже готовы соблюдать любые графики, лишь бы не заниматься самообразованием детей дома.

«Родители, конечно, натерпелись. Как они говорят, «мы очень устали». С нетерпением ждут 1 сентября, чтобы спихнуть ребенка в школу, — иронизирует директор. — Но, кстати, и дети тоже готовы».

Одной из основных проблем без внятного решения остается разобщение детей между собой: они привыкли обниматься по утрам и так приветствовать друг друга. Чтобы объяснить важность сокращения близких контактов, в День знаний школа решила провести специальные уроки.

«Всех-то мы не остановим [от объятий], но будем делать замечания. 1 сентября проведем уроки: первый будет посвящен Дню Победы, а второй — работе школы и классов в новых условиях. И подробно каждый классный руководитель должен рассказать, буквально: дети, входим вот так, руки должны дезинфицировать, затем должны прийти в соответствии со временем, которое назначено классу, в столовую тоже должны прийти по графику, снова продезинфицировать руки», — пояснила Елена Трошнева.

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