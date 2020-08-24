Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM Педагоги петербургской школы №318 с углубленным изучением итальянского языка вместо медицинских масок с 1 сентября будут защищать себя через социальную дистанцию с учениками, не вызывая их к доске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила 24 августа директор Ирина Кахиани.

Школа №318 Санкт-Петербурга Карина Саввина © ИА REGNUM

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По ее словам, школа активно готовится к новому учебному году в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. «Мы будем готовы, иначе как я школу открою», — сказала директор. Так, 24 августа при входе в главный холл на глазах корреспондента агентства устанавливали бесконтактные диспенсеры антисептиков.

Дезинфицирующие средства, а также лампы, которые обеззараживают воздух, уже закуплены: они появились в школе еще во время проведения здесь ЕГЭ этим летом. «В этом смысле ЕГЭ нам в помощь», — сказала директор. На эти цели учреждение получило дополнительное финансирование.

В школе будут работать два входа, между которыми находится гардероб. Всего здесь обучаются около 700 детей. Старшеклассники будут заходить с главного входа на южной стороне здания, а учащиеся младших классов — с северной стороны, гардероб поделят пополам, чтобы потоки не смешивались. Подниматься в свои классы школьники тоже будут по разным лестницам.

График прихода детей уже составлен с интервалом в 10 минут, к 09:00 все уже приступят к урокам.

«У нас четыре человека с термометрами, по два человека на вход. У меня два медработника: и врач, и медсестра — мы по договору с поликлиникой работаем, это входит в их должностные обязанности. Поэтому на входах будут проверять температуру один медработник и три дежурных завуча, я учителей не поставлю, это дело администрации», — рассказала Кахиани.

Кроме того, уже составлены графики посещения столовой каждым классом, между классами распределены кабинеты.

Роспотребнадзор не требует от педагогов носить маски и перчатки, но рекомендует обезопасить себя либо с помощью СИЗ, либо с помощью защитных экранов, либо соблюдая дистанцию. Кахиани пояснила, что пока не обсуждала это с коллективом — после отработки ЕГЭ преподавательский состав все еще находится в отпусках, но, видимо, школа пойдет по пути социальной дистанции.

«Мы будем это дело обсуждать. Но есть определенные предметы, которые невозможно вести в маске. У меня школа языковая, два языка, в том числе один на углубленном уровне, и очень важно видеть артикуляцию учителя. Поэтому мы решили пойти путем соблюдения социальной дистанции 1,5 метра. К доске детей мы вызывать не планируем в этот период», — пояснила Ирина Кахиани.

По ее мнению, образовательные учреждения столкнулись с серьезными трудностями на пути разделения потоков школьников, однако на это придется пойти ради очного обучения.

«Очень сложно будет, безусловно. Большое количество детей в каждой школе. У меня не самая большая школа, есть гораздо больше. Но во имя того, чтобы обучать детей очно, мы готовы и работу начинать раньше гораздо, и заканчивать позже. Потому что много проблем возникает: не только пресловутый вход в школу, но и выход из школы, и продленный день — мы не смешиваем потоки, значит, должны организовать прогулки по графику и в разных местах. Хорошо, что у нас территория позволяет. Мы продумываем всё. В любом случае я поборник очного образования. Как мне кажется, важность личности учителя никто не отменял», — заявила Ирина Кахиани.

Школа №318 также решила, где это возможно, пойти по блочно-модульному пути, то есть сдваивать уроки по одному предмету, чтобы исключить лишние перемещения по зданию и учеников, и педагогов. Кахиани выразила уверенность, что все государственные школы Петербурга подготовятся к 1 сентября в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: мотивирует их на этой стезе и усиленный контроль со стороны надзорных ведомств и Смольного, и серьезные штрафы для юридических лиц, полагает она.

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