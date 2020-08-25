Санкт-Петербург, 25 августа, 2020, 17:38 — ИА Регнум. В Петербурге суд назначил наказание организаторам заказного убийства сотрудника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Николая Чернова, совершенного в 2017 году в связи с его служебной деятельностью. Признанные виновными бывший заместитель начальника УФСИН Сергей Мойсеенко и второй фигурант уголовного дела Игорь Захаров получили длительные сроки лишения свободы.

ИА REGNUM Форма заключенного

Напомним, в конце июля оба подсудимых при повторном слушании дела коллегией присяжных заседателей были признаны виновными и не заслуживающими снисхождения. В соответствии с вердиктом присяжных судья назначил наказание Мойсеенко в виде 15 лишения свободы, Захарову — в виде 14 лет лишения свободы, обоим — в исправительной колонии строгого режима.

Как напомнили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, в конце 2016 года Мойсеенко предложил Сабиру Садыкову (осужден ранее) совершить убийство начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства УФСИН Николая Чернова. Мотивом расправы было стремление Мойсеенко скрыть коррупционные преступления, совершенные им при строительстве СИЗО «Кресты-2», о которых узнал Чернов.

Садыков обратился к Захарову, который в феврале 2017 года подыскал для него пистолет ПМ с глушителем, пламегасителем и патронами.

2 марта 2017 года Садыков в автомобиле во Всеволожском районе Ленобласти семь раз выстрелил в Чернова, который был смертельно ранен и скончался в больнице через пять дней. Уже 5 марта, когда Чернов был еще жив, Садыков и Мойсеенко были задержаны. Позже задержали и Захарова.

Садыков дал показания и заключил соглашение со следствием, после чего был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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В ходе первого суда Мойсеенко и Захаров были оправданы коллегией присяжных, Но это решение было обжаловано и отменено вышестоящей инстанцией. В ходе повторного процесса присяжные вынесли обвинительный вердикт.