Вынесен приговор исполнителю убийства сотрудника ФСИН в Петербурге

Санкт-Петербург, , 23:29 — REGNUM В Петербурге вынесен первый приговор по громкому уголовному делу об убийстве подполковника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 34-летнего Николая Чернова, которого смертельно ранил киллер 2 марта 2017 года.

Чернов, занимавший пост начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства УФСИН, скончался в больнице через пять дней после покушения, произошедшего во Всеволожском районе Ленобласти. Как выяснилось, это было заказное убийство.

Перед правосудием первым предстал непосредственный исполнитель преступления Сабир Садыков. Как установлено следствием и судом, в конце 2016 года к нему обратился знакомый — Сергей Мойсеенко, в то время заместитель начальника регионального УФСИН, и предложил убить своего подчиненного Чернова. Мотивом расправы было стремление Мойсеенко скрыть коррупционные преступления, совершенные им при строительстве СИЗО «Кресты-2», считает следствие.

Третий фигурант дела об убийстве, некий Игорь Захаров, передал Садыкову пистолет Макарова с прибором для бесшумной стрельбы и патроны, полагает следствие.

2 марта 2017 года Садыков в автомобиле на обочине автодороги выпустил в жертву семь пуль. Врачи пытались спасти Чернова, но ранения оказались слишком тяжелыми.

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Уже 5 марта, когда Чернов был еще жив, Садыков был задержан. Вечером того же дня задержали и Мойсеенко.

«Садыков полностью признал свою вину, дал изобличающие соучастников показания, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, — сообщили 12 сентября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу. — Приговором суда Садыкову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».

Уголовное дело в отношении Мойсеенко и Захарова передано в суд для рассмотрения по существу.

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