Нижний Новгород, 25 августа, 2020, 07:17 — ИА Регнум. В регионах Приволжского федерального округа по итогам сентябрьских выборов будет замещено 23 тыс. мандатов. Выборы во всех субъектах будут идти три дня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда Игоря Комарова по итогам совещания, посвящённого подготовке к единому дню голосования.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Всего в 14 регионах округа проходит более 2,5 тыс. избирательных кампаний, замещению подлежат 23 тыс. мандатов и выборных должностей — это более 40% от всех мандатов в Поволжье.

В ходе совещания Игорь Комаров особое внимание уделил выполнению санитарно-эпидемиологических требований, охране общественного порядка и безопасности, а также обеспечению «законности и легитимности в день выборов».

В полпредстве отмечают, что во всех регионах выборы будут идти три дня, с 11 по 13 сентября.

По итогам голосования в четырёх регионах выберут глав субъектов — в Татарии, Чувашии, Прикамье и Пензенской области. В столицах семи регионов будет сформирован новый депутатский корпус — в Казани, Ижевске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах, Самаре и Ульяновске. Также проходят довыборы в Госдуму в Татарии и Пензенской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Пензенская область вошла в число пяти регионов, где эксперты компании «Минченко консалтинг» прогнозируют высокую вероятность второго тура на выборах губернатора. Пермский край отмечен в группе регионов, где вероятность второго тура оценивается как средняя. Татария и Чувашия включены в зелёную зону: по мнению экспертов, здесь ожидается победа действующих губернаторов или врио «за явным преимуществом».

Подробнее:Второй тур на губернаторских выборах прогнозируют в пяти регионах