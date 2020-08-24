Москва, , 10:31 — REGNUM В пяти регионах на сентябрьских губернаторских выборах высока вероятность второго тура. Такие выводы делают авторы рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленного компанией «Минченко консалтинг».

В докладе на основе мнений экспертов и мониторинга региональной политики представлен прогноз исхода первых туров выборов. 18 регионов поделены на три группы. В первую, красную зону, где вероятность второго тура оценивается как высокая, вошли пять регионов: Краснодарский край, Пензенская, Иркутская, Костромская, Архангельская области.

В жёлтую зону включены четыре региона — это Прикамье, Ростовская область, Коми, Тамбовщина. Здесь вероятность второго тура на выборах губернатора оценивается как средняя.

Остальные девять регионов эксперты внесли в зелёную зону, прогнозируя, что здесь ожидается победа действующих губернаторов или врио «за явным преимуществом». Это Севастополь, Татария, Камчатский край, Чувашия, Еврейская автономная область, Ленинградская, Смоленская, Брянская и Калужская области.

Политическая устойчивость губернаторов оценивается на основе девяти критериев — в частности, учитывается поддержка статусных федеральных политиков, наличие в регионе больших проектов, качество политического менеджмента, федеральные и региональные конфликты, уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Дмитрий Михайличенко отмечал, что президентский рейтинг сегодня частично «конвертируется в региональную поддержку врио глав и губернаторов», что в том числе проявляется в виде выделения федеральных средств. Однако всё чаще высказываются опасения, что после выборов федеральная поддержка сократится, поэтому «в рамках этой логики» на губернаторских выборах предпочтительнее второй тур: «тогда точно дадут больше».

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