Минск, 24 августа, 2020, 22:11 — ИА Регнум. Третий этап комплексной проверки боевой готовности белорусских Вооружённых сил начался 24 августа, сообщили в пресс-службе минобороны республики.

President.gov.by Реактивные системы залпового огня белорусской армии

В рамках этих учений будет оценена «готовность воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днём и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск».

При этом отдельные воинские части будут приведены в высшие степени боеготовности «с призывом военнослужащих из запаса».

«Проверка завершится проведением тактического учения», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в РФ 24 августа побывала делегация белорусских ВС во главе с заместителем министра обороны Белоруссии Сергеем Симоненко.

Белорусские военные посетили международный военно-технический форум «Армия-2020», где был подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения.

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