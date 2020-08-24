Москва, , 17:47 — REGNUM Белоруссия закупит у России бронетранспортеры БТР-82А и штурмовые вертолеты Ми-35М, сообщает 24 августа пресс-служба военного ведомства страны.

Минобороны Белоруссии подписало план взаимодействия по поставкам систем ПВО производства российской компании «Алмаз-Антей», а также заказало два батальонных комплекта бронетранспортеров БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» и первую партию из четырех ударных вертолетов Ми-35М.

«Подписан план взаимодействия с ОАО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» на 2021−2025 годы по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года, контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М», — указано в сообщении минобороны Белоруссии.

Кроме того, подписаны контракты на ремонт и обслуживание продукции военного назначения, имеющейся в вооруженных силах Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в работе Международного военно-технического форума «Армия-2020» участвует делегация вооруженных сил Белоруссии во главе с замминистра обороны по вооружению генерал-майором Сергеем Симоненко.

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