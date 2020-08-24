Оттава, 24 августа, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Консервативная партия Канады выбрала Эрина О’Тула в качестве своего нового лидера и основного соперника премьер-министра от либералов Джастина Трюдо на предстоящих выборах, 24 августа сообщает агентство Associated Press.

manningcentre Эрин О'Тул

О’Тул, ветеран вооруженных сил и бывший министр правительства Канады, заменил Эндрю Шира, который проиграл выборы в 2019 году.

Новый лидер консерваторов смог победить на внутренних выборах более известного политика, бывшего министра Питера Маккея, который был соучредителем Консервативной партии в 2003 году.

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