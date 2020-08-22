Оттава, , 04:46 — REGNUM Канада намерена поддержать белорусский народ в стремлении к демократическим президентским выборам и наказать тех, кто этому препятствует. Об этом министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань 21 августа написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Канада полна решимости привлечь к ответственности тех, кто подорвал демократические принципы в Белоруссии… Мы рассматриваем все варианты поддержки народа Белоруссии в его призыве к свободным и справедливым выборам», — написал он.

В тексте главы канадского МИД также упоминается о втором за неделю звонке Светланы Тихановской и поддержке предложений ОБСЕ по диалогу в Белоруссии между властью и оппозицией.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусская домохозяйка Светлана Тихановская, участвовавшая в выборах президента Белоруссии 9 августа, назвала себя символом перемен и символом борьбы за будущее страны.

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