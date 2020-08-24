Джакарта, 24 августа, 2020, 15:42 — ИА Регнум. Индонезийский остров Бали из-за коронавируса останется закрытым для туристов из других стран до конца 2020 года, сообщает 24 августа Jakarta Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

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"Правительство по-прежнему запрещает населению путешествовать за границу, по крайней мере до конца 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в Индонезии, включая Бали, еще не достаточно безопасна.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап, который уже стартовал на острове 9 июля, открыл основные достопримечательности и пляжи для местных жителей. С 31 июля — на втором этапе плана — Бали разрешено посещать жителям других районов Индонезии. С 11 сентября на острове планировали начать прием туристов из других стран.

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