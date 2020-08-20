Бали, Индонезия, , 10:48 — REGNUM Иммиграционный офис на индонезийском острове Бали депортировал 59-летнего французского туриста за нарушение условий пребывания в стране, сообщает Antara.

Известно, что гражданин Франции нарушил закон и находится на территории Индонезии более 60 дней с момента истечения срока его вида на жительство.

По состоянию на 19 августа 2020 года в иммиграционном центре Денпасара находились 24 иностранца из 14 разных стран. Иностранные граждане были выходцами из Ирана, Египта, Марокко, США, Нигерии, Хорватии, Бангладеш, Танзании, Гвинеи-Бисау, Кении, России, Венесуэлы и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, объем экспорта каучука из индонезийской провинции Северная Суматра продолжает увеличиваться.

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