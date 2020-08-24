Москва, 24 августа, 2020, 13:42 — ИА Регнум. ОСАГО на сегодняшний день является, пожалуй, самым популярным и востребованным страховом продуктом в России. Поправки в закон об ОСАГО позволят справедливо устанавливать тариф, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

«Количество зарегистрированных договоров составляет порядка 40 млн, это означает, что любые изменения в регулировании и ценообразовании ОСАГО касается практически каждую вторую семью в стране, а участники рынка и все заинтересованные стороны пристально отслеживают и оценивают все новшества.

Можно смело утверждать, что проводимые сегодня реформы наконец-то учитывают интересы простых автолюбителей и одновременно исключают возможность внезапного повышения стоимости услуг страхования на 20%-30% — именно этого и боялись граждане.

Нововведения позволили уйти от единого ценообразования по уравнительной формуле, они стали учитывать, по сути, формулу индивидуальной калькуляции тарифов. В первую очередь от этого выигрывают безаварийные автовладельцы.

А вот лихачам и недобросовестным любителям быстрой езды придется заплатить больше на 30% и более за страховку», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 августа 2020 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, позволяющие индивидуализировать тариф для водителей, учитывая их личностные факторы.

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