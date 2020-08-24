Москва, , 00:48 — REGNUM Поправки в закон об ОСАГО, позволяющие индивидуализировать тариф для водителей, учитывая их личностные факторы, вступили в силу с 24 августа.

С вступлением в силу поправок при формировании цены полиса ОСАГО страховщик будет учитывать не только единый базовый тариф, установленный для региона, но и качество вождения, а также соблюдение правил дорожного движения конкретным водителем.

Законом выделена группа факторов, которые будут учитывать страховые компании при расчёте стоимости полиса ОСАГО. Например, повышенный тариф будет назначаться за вождение в состоянии алкогольного опьянения, систематическое нарушение ПДД и правил эксплуатации автомобиля. Кроме того, страховые компании смогут на основании данных своей статистики определять дополнительные факторы, влияющие на стоимость полиса. Список факторов, влияющих на формирование цены полиса ОСАГО, будет в обязательном порядке публиковаться на сайте компаний.

Законом установлен и ряд критериев, которые страховщикам использовать строго запрещено при расчёте тарифа ОСАГО. Такими, например, являются расовая либо национальная принадлежность, отношение к религии и должностное положение.

Цена полиса, как и прежде, будет складываться из базовой тарифной ставки, помноженной на коэффициенты. При этом расширяется коридор базовых ставок на 10% вверх и вниз, он будет находиться для физических лиц в рамках от 2471 до 5436 рублей. Для автомобилей юрлиц коридор расширен на 20%, для такси на 30%.

Предполагается, что новые поправки к закону позволят страховщикам давать скидку на полис ОСАГО аккуратным водителям и мотивировать автолюбителей в целом на безаварийное вождение и соблюдение ПДД. Контроль за правильностью расчёта тарифов ОСАГО будет осуществлять Банк России.

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