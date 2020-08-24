Москва, 24 августа, 2020, 13:24 — ИА Регнум. Российскому МИД неизвестно о подготовке встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки», возможность проведения каковой в сентябре ранее не исключил глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас. Об этом 24 августа заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Нам об этом неизвестно. В ходе переговоров Мааса в Москве ему была переподтверждена российская позиция о том, что необходимо выполнять решения парижского саммита», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас не исключил возможности проведения встречи стран «нормандской четверки» по урегулированию на юго-востоке Украины на уровне глав МИД уже в сентябре текущего года.