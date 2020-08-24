Москва, 24 августа, 2020, 13:09 — ИА Регнум. Цены на нефть 24 августа стабильны. В частности, нефть марки Brent торгуется вокруг уровня $45 за баррель, ближе к верхней границе диапазона $41,40 — $46,20 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

United Nations Photo Добыча нефти

«Данный технический расклад дает некоторое преимущество быкам, но ситуация быстро может измениться. Тем более, что поводы для этого на неделе могут найтись.

Однако пока внешний фон остается все-таки на стороне быков. Сейчас трейдеры следят за ситуацией с ураганами в США. Почти 60% нефтедобывающих мощностей в американской части Мексиканского залива были остановлены в воскресенье из-за двух ураганов, приближающихся к побережью.

Ураганы Марко и Лаура, которые идут с разных направлений, способны нанести отрасли ущерб в несколько миллиардов долларов, согласно оценки отдельных экспертов.

В свою очередь, статистика по США, опубликованная на прошлой неделе говорит об ухудшение экономической конъюнктуры, что потенциально может отразиться снижением спроса на углеводороды.

При этом судя по действиям ОПЕК+ наращивание добычи продолжится при каждом появлении признаков восстановления спроса. В совокупности данные факторы сдерживают активную фазу роста нефти.

На неделе вновь выйдут данные по запасам нефти от минэнерго США. Последние четыре недели они снижались, но темпы снижения падали, поэтому уже на текущей неделе ситуация может кардинально отличаться.

В случае, если ведомство отрапортует о росте запасов, нефть может локально развернуться и двинуться к нижней границе диапазона», — считает эксперт.

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