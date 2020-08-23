Москва, 24 августа, 2020, 02:50 — ИА Регнум. Пока в арбитраже мажоритарный акционер пытается обжаловать приказ регулятора об отзыве лицензии, ЦБ РФ обратился с банкротными претензиями к этому же банку. Иск о несостоятельности АО «Народный банк», которое осталось без лицензии в конце июля 2020 года, поступил в арбитраж Москвы, но пока не принят, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Исковое заявление от Центробанка России о банкротстве банка, занимавшего 297-е место по размеру активов, поступило 21 августа 2020 года. А за неделю до этого, 14 августа, иск подало Главное управление ЦБ по Центральному федеральному округу Москвы, но требования по первому делу пока неизвестны. Иск ещё не принят к производству.

Nb-bank.ru Приказ Банка России от 24.07.2020 ОД-1174 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

Nb-bank.ru Приказ Банка России от 24.07.2020 ОД-1174 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

Тем временем владелец более 71% акций, член совета директоров Станислав Кузнецов пытается через суд вернуть банку лицензию, требуя признать соответствующий приказ незаконным. Рассматривать требование судья начнёт 5 октября. Также Кузнецов обжалует два предписания, выданных регулятором банку в июле 2020 года. Эти иски оставлены без движения до 21−22 сентября.

Напомним, лицензия у банка, созданного в 1993 году в Карачаево-Черкесии, была отозвана 24 июля 2020 года.