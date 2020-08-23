Москва, 23 августа, 2020, 20:47 — ИА Регнум. В Москве заразились коронавирусом два артиста театра имени Вахтангова. Об этом сообщил РИА Новости директор театра Кирилл Крок.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, два артиста, которые были задействованы в постановке «Соломенной шляпки», почувствовали недомогание.

«Сдали тесты (артисты) на коронавирус, которые оказались положительными», — заявил директор театра, не уточнив их имена.

Крок добавил, что из-за данного ЧП в театре приостановлены все репетиции.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции сообщили, что за минувшие сутки в столице России скончались более десяти пациентов с COVID-19.

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