Москва, , 23:25 — REGNUM За минувшие сутки в столице России скончались более десяти пациентов с COVID-19. Об этом 22 августа сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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»В Москве (от COVID-19) скончались 11 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех пациентов, скончавшихся от COVID-19, ранее был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию и подтвержден диагноз «пневмония».

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в РФ зафиксирован 4921 случай заражения коронавирусом.

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