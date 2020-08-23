Афины , 23 августа, 2020, 20:06 — ИА Регнум. В Греции за последние сутки выявили 284 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщило 23 августа министерство здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что общее число подтверждённых случаев заражения в стране достигло 8664 человека.

Сообщается также, что за последние сутки в Греции умерли два пациента с COVID-19, всего в стране подтверждено 242 случая летального исхода от заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, 23 августа министерство здравоохранения Италии сообщило, что за минувшие сутки на территории страны было выявлено свыше 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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