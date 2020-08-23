Рим, , 18:42 — REGNUM За минувшие сутки на территории Италии было выявлено свыше 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 23 августа министерство здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 1 210 заразившихся SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число превысило 259 тыс.

Также сообщается, что за это же время в Италии семь пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 35 437.

Как передавало ИА REGNUM, 23 августа индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило, что за прошедшие сутки в стране было подтверждено 69 239 случаев заражения коронавирусом.

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