Минск, 23 августа, 2020, 19:34 — ИА Регнум. Вертолет приземлился в Минске, у Дворца независимости, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает в воскресенье, 23 августа, TUT.BY.

(сс) George Chernilevsky Вертолет

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»Минск, — отмечают журналисты. — Ко Дворцу независимости прилетел вертолет».

Как передавало ИА REGNUM, 23 августа колонна оппозиционеров, которые выступают против итогов выборов президента в Белоруссии, подошли к резиденции президента Александра Лукашенко в Минске.

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