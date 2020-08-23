Минск, , 18:56 — REGNUM В Минске колонна оппозиции подошла к резиденции президента Александра Лукашенко, сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM.

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Территорию рядом с резиденцией охраняют силовики.

По данным из телеграм-каналов, сейчас происходит эвакуация Лукашенко из Дворца независимости.

Напомним, сегодня, 23 августа, многотысячные манифестации проходят по всей Белоруссии. Митингующие требуют, чтобы Александр Лукашенко оставил власть, выпустил политзаключённых и прекратил репрессии.

Читайте также: В Минске начался «Марш новой Белоруссии»