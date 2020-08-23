Минск, 23 августа 2020, 18:56 — REGNUM В Минске колонна оппозиции подошла к резиденции президента Александра Лукашенко, сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM.
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Территорию рядом с резиденцией охраняют силовики.
По данным из телеграм-каналов, сейчас происходит эвакуация Лукашенко из Дворца независимости.
Напомним, сегодня, 23 августа, многотысячные манифестации проходят по всей Белоруссии. Митингующие требуют, чтобы Александр Лукашенко оставил власть, выпустил политзаключённых и прекратил репрессии.
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