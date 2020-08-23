Минск, 23 августа, 2020, 16:42 — ИА Регнум. В Минске сторонники оппозиции собираются в центре столицы на «Марш новой Белоруссии», сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

Участники «марша» выступают против результатов выборов президента республики.

Вместе с тем в ряде районов Минска проходят акции в поддержку действующего главы государства Александра Лукашенко.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оппозиция в Белоруссии тем, что говорит об уходе президента страны Александра Лукашенко, пытается реализовать сценарий, схожий с тем, какой был в Венесуэле.

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