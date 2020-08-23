Москва, 23 августа, 2020, 16:23 — ИА Регнум. В театральном музее им. Бахрушина в Москве обрушился потолок, передает 23 августа «Москва 24».

NVO Здание Театрального музея имени Бахрушина

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Отмечается, что в результате происшествия пострадала 56-летняя женщина. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Оренбургском областном клиническом противотуберкулезном диспансере обрушился навесной потолок.

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