Появилось видео с места обрушения потолка в музее им. Бахрушина в Москве
Москва, 23 августа, 2020, 16:23 — ИА Регнум. В театральном музее им. Бахрушина в Москве обрушился потолок, передает 23 августа «Москва 24».
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Здание Театрального музея имени Бахрушина
Отмечается, что в результате происшествия пострадала 56-летняя женщина. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Оренбургском областном клиническом противотуберкулезном диспансере обрушился навесной потолок.
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