Оренбург, 29 мая 2020, 16:35 — REGNUM В Оренбургском областном клиническом противотуберкулезном диспансере обрушился навесной потолок. Обвал произошёл на входе, сообщает портал orengrad.ru.
Главврач тубдиспансера Михаил Шамшурин отметил, что пострадавших из-за ЧП нет. Рассматривается несколько причин обрушения — сильный ветер, некачественные ремонтные работы.
Утром 29 мая в медучреждении побывали строители. Они оценили фронт работ. Потолок находится на гарантии. Его обещают привести в порядок к 1 июня. Для пациентов сейчас работает другой вход в здание.